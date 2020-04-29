Для жителей части Хакасии снизится «мусорный» тариф

В значительной части Республики Хакасия снизятся тарифы на вывоз твердых коммунальных отходов (ТКО). Снижение произойдет с начала второго полугодия.

Изменение тарифов коснется трех технологических зон. По данным сайта правительства региона, в первой зоне (Орджоникидзевский и Ширинский районы, часть Боградского района) плата за услуги регоператора в сфере обращения с ТКО снизится на 3%. Со 117,8 руб. до 114,25 руб. на человека. В третьей зоне (Аскизский район) тариф также уменьшится на 3%, до 100,68 руб. в месяц. В пятой (город Абаза и Таштыпский район) плата составит 73,95 руб. вместо 74,3 руб.

В правительстве Хакасии отметили, что решение о снижении было принято по результатам переговоров с регоператором. Как писали Sibnovosti.ru, функции регоператора во всех пяти зонах республики выполняет ООО «Аэросити-2000». Ранее республиканские власти сообщали о том, что большая часть жалоб на вывоз ТКО поступает из Аскизского, Ширинского и Таштыпского районов.

Фото: сайт правительства Республики Хакасия