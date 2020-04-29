29 апреля
Абакан
погода +34 °C
74.57
 
€ 80.77
18+
Sibnovosti.ru
Абакан
...

Для жителей части Хакасии снизится «мусорный» тариф

Главная Общество
Абакан
13:42 29 Апреля 2020
общество, мусор
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

В значительной части Республики Хакасия снизятся тарифы на вывоз твердых коммунальных отходов (ТКО). Снижение произойдет с начала второго полугодия.

Изменение тарифов коснется трех технологических зон. По данным сайта правительства региона, в первой зоне (Орджоникидзевский и Ширинский районы, часть Боградского района) плата за услуги регоператора в сфере обращения с ТКО снизится на 3%. Со 117,8 руб. до 114,25 руб. на человека. В третьей зоне (Аскизский район) тариф также уменьшится на 3%, до 100,68 руб. в месяц. В пятой (город Абаза и Таштыпский район) плата составит 73,95 руб. вместо 74,3 руб.

В правительстве Хакасии отметили, что решение о снижении было принято по результатам переговоров с регоператором. Как писали Sibnovosti.ru, функции регоператора во всех пяти зонах республики выполняет ООО «Аэросити-2000». Ранее республиканские власти сообщали о том, что большая часть жалоб на вывоз ТКО поступает из Аскизского, Ширинского и Таштыпского районов.

Фото: сайт правительства Республики Хакасия

На эту тему
Sibnovosti.ru ВКонтакте Только актуальные новости в группе Sibnovosti.ru ВКонтакте
Общество / НОВОСТИ
Новости Абакана: Следственным управлениям ряда регионов Сибири поручено повысить эффективность

Следственным управлениям ряда регионов Сибири поручено повысить эффективность

29 Апреля 2020 г.
Председатель СКР указал на рост числа нераскрытых преступлений
Новости Абакана: Создание зеленого пояса Абакана началось с посадок на горе Самохвал

Создание зеленого пояса Абакана началось с посадок на горе Самохвал

28 Апреля 2020 г.
Весной 2020 года здесь планируется высадить 1 тыс. сосен
Новости Абакана: В Хакасии появится КПП на границе с Красноярским краем

В Хакасии появится КПП на границе с Красноярским краем

23 Апреля 2020 г.
Власти республики усиливают контроль над перемещением между регионами
Новости Абакана: В Хакасии зарегистрирована первая смерть пациента с COVID-19

В Хакасии зарегистрирована первая смерть пациента с COVID-19

22 Апреля 2020 г.
Число выявленных случаев заболевания в регионе достигло 84
Новости Абакана: Жара приходит в Хакасию

Жара приходит в Хакасию

21 Апреля 2020 г.
Аскизский район готовится к осложнению пожарной обстановки
Новости Абакана: В Хакасии опасаются пассажирских автобусов из Красноярска

В Хакасии опасаются пассажирских автобусов из Красноярска

20 Апреля 2020 г.
За минувшие выходные количество заболевших в регионе увеличилось до 76 человек
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Абакана: Число умерших пациентов с COVID-19 в Хакасии достигло пяти

Число умерших пациентов с COVID-19 в Хакасии достигло пяти

27 Апреля 2020 г.
Число умерших пациентов с COVID-19 в Хакасии достигло пяти
Новости Абакана: Травматология в Абаканской больнице стала очагом коронавируса

Травматология в Абаканской больнице стала очагом коронавируса

25 Апреля 2020 г.
Там выявили 34 случая
Новости Абакана: Оборудование обанкроченного рудника в Хакасии перешло новому владельцу

Оборудование обанкроченного рудника в Хакасии перешло новому владельцу

28 Апреля 2020 г.
Цена актива в ходе продажи упала до 51 млн рублей
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращаться: a.lipnyagova@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19