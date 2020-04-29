29 апреля
Абакан
погода +16 °C
74.57
 
€ 80.77
18+
Sibnovosti.ru
Абакан
...

Следственным управлениям ряда регионов Сибири поручено повысить эффективность

Главная Общество
Абакан
11:06 29 Апреля 2020
общество, криминал
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Председатель СКР Александр Бастрыкин указал на снижение раскрываемости преступлений в ряде российских регионов. В их числе несколько сибирских и дальневосточных.

Оценку деятельности региональных следственных управлений глава СКР дал в ходе оперативного совещания. Оно было проведено в формате видео-конференц-связи. В числе регионов с наибольшим количеством приостановленных уголовных дел об убийствах Александр Бастрыкин назвал Забайкальский и Красноярский края, Республику Хакасия и Иркутскую область.

«Обозначив недопустимость развития такой негативной тенденции в расследовании преступлений, глава ведомства заслушал доклады руководителей следственных управлений по Забайкальскому краю, Ярославской, Иркутской областям, Красноярскому краю и Республике Хакасия о принимаемых мерах по раскрытию

анализируемой категории преступлений и причинах приостановления следствия по тяжким и особо тяжким преступлениям. Руководителям названных управлений поручено повысить эффективность работы по приостановленным уголовным делам в сжатые сроки и доложить в течение месяца о результатах», - говорится в сообщении СКР по итогам совещания.

В числе же регионов, где по итогам первого квартала 2020 года были заметно улучшены соответствующие показатели, Александр Бастрыкин назвал Республику Тува.

Фото: сайт Следственного комитета России

На эту тему
Канал Sibnovosti.ru в Telegram Подпишись на Sibnovosti.ru в Telegram и будь в курсе событий
Общество / НОВОСТИ
Новости Абакана: Создание зеленого пояса Абакана началось с посадок на горе Самохвал

Создание зеленого пояса Абакана началось с посадок на горе Самохвал

28 Апреля 2020 г.
Весной 2020 года здесь планируется высадить 1 тыс. сосен
Новости Абакана: В Хакасии появится КПП на границе с Красноярским краем

В Хакасии появится КПП на границе с Красноярским краем

23 Апреля 2020 г.
Власти республики усиливают контроль над перемещением между регионами
Новости Абакана: В Хакасии зарегистрирована первая смерть пациента с COVID-19

В Хакасии зарегистрирована первая смерть пациента с COVID-19

22 Апреля 2020 г.
Число выявленных случаев заболевания в регионе достигло 84
Новости Абакана: Жара приходит в Хакасию

Жара приходит в Хакасию

21 Апреля 2020 г.
Аскизский район готовится к осложнению пожарной обстановки
Новости Абакана: В Хакасии опасаются пассажирских автобусов из Красноярска

В Хакасии опасаются пассажирских автобусов из Красноярска

20 Апреля 2020 г.
За минувшие выходные количество заболевших в регионе увеличилось до 76 человек
Новости Абакана: Река Абакан перестала угрожать Абазе

Река Абакан перестала угрожать Абазе

15 Апреля 2020 г.
В Республике Хакасия снят режим чрезвычайной ситуации
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Абакана: Число умерших пациентов с COVID-19 в Хакасии достигло пяти

Число умерших пациентов с COVID-19 в Хакасии достигло пяти

27 Апреля 2020 г.
Число умерших пациентов с COVID-19 в Хакасии достигло пяти
Новости Абакана: Оборудование обанкроченного рудника в Хакасии перешло новому владельцу

Оборудование обанкроченного рудника в Хакасии перешло новому владельцу

28 Апреля 2020 г.
Цена актива в ходе продажи упала до 51 млн рублей
Новости Абакана: Травматология в Абаканской больнице стала очагом коронавируса

Травматология в Абаканской больнице стала очагом коронавируса

25 Апреля 2020 г.
Там выявили 34 случая
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращаться: a.lipnyagova@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19