Следственным управлениям ряда регионов Сибири поручено повысить эффективность

Председатель СКР Александр Бастрыкин указал на снижение раскрываемости преступлений в ряде российских регионов. В их числе несколько сибирских и дальневосточных.

Оценку деятельности региональных следственных управлений глава СКР дал в ходе оперативного совещания. Оно было проведено в формате видео-конференц-связи. В числе регионов с наибольшим количеством приостановленных уголовных дел об убийствах Александр Бастрыкин назвал Забайкальский и Красноярский края, Республику Хакасия и Иркутскую область.

«Обозначив недопустимость развития такой негативной тенденции в расследовании преступлений, глава ведомства заслушал доклады руководителей следственных управлений по Забайкальскому краю, Ярославской, Иркутской областям, Красноярскому краю и Республике Хакасия о принимаемых мерах по раскрытию

анализируемой категории преступлений и причинах приостановления следствия по тяжким и особо тяжким преступлениям. Руководителям названных управлений поручено повысить эффективность работы по приостановленным уголовным делам в сжатые сроки и доложить в течение месяца о результатах», - говорится в сообщении СКР по итогам совещания.

В числе же регионов, где по итогам первого квартала 2020 года были заметно улучшены соответствующие показатели, Александр Бастрыкин назвал Республику Тува.

Фото: сайт Следственного комитета России