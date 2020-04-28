Создание зеленого пояса Абакана началось с посадок на горе Самохвал

В Абакане приступили к созданию вокруг города зеленого пояса. У подножие горы Самохвал высадили первую сотню саженцев сосны.

Весной здесь предполагается высадить тысячу саженцев. Работы ведет МБУ «Абаканское парковое хозяйство».

«Следующий участок формирования зеленого пояса – это вдоль ул. Катанова от Хакасского краеведческого музея до строящегося Центра настольного тенниса. Планируется начать эти работы уже на текущей неделе. Внутри зеленого пояса будет высажена березовая аллея Памяти», - привел официальный портал Абакана комментарий директора учреждения Александра Гаека.

Гора Самохвал расположена на юго-востоке Абакана. На ней находятся Мемориальный комплекс и садовые участки.

По данным мэрии Абакана, всего этой весной в городе высадят до 3 тыс. деревьев и кустарников. В их числе, сосна обыкновенная, тополь черный и белый, береза повислая, ива белая, калина обыкновенная.

Создание зеленого пояса Абакана займет десятилетие. Его общая площадь составит 550 га. Этой осенью посадки пройдут в пойме реки Абакан.

Фото: официальный портал Абакана