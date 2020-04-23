В Хакасии появится КПП на границе с Красноярским краем

В Хакасии на границе с Красноярским краем установят контрольно-пропускной пункт (КПП). Такую задачу поставил глава республики на заседании регионального оперативного штаба по борьбе с COVID-19.

Заседание штаба прошло вчера. КПП будет размещен на северной границе Хакасии.

«На сегодня количество автобусных рейсов сообщением Красноярск - Абакан уже максимально сокращено, однако люди прибывают из соседнего региона на такси и личных автомобилях», - поясняет сайт правительства Хакасии.

Ранее уже было принято решение о том, что на самоизоляцию в Хакасии направляются все, кто прибывает из Красноярска. Контроль за самочувствием приезжающих ведется в аэропорту, на абаканском железнодорожном и автомобильном вокзалах. Кроме того, в начале этой недели было решено сократить число автобусных рейсов из Хакасии в Красноярск.

К настоящему времени в республике зарегистрировано 99 случаев заражения коронавирусом. В том числе 12 за последние сутки. Один пациент скончался.

Фото: сайт правительства Республики Хакасия