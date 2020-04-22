В Хакасии зарегистрирована первая смерть пациента с COVID-19

Хакасия пополнила список регионов, где зафиксирована смерть пациента, зараженного COVID-19. В республике скончалась 55-летняя женщина, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

По данным сайта правительства Хакасии, женщина с нарушением иммунитета длительное время проходила лечении от тяжелой болезни.

«После контакта с инфицированным жителем республики пациентка была переведена из Белоярской районной больницы в инфекционное отделение Саяногорской межрайонной больницы. Выраженных респираторных симптомов у женщины не было», - отметили в пресс-службе правительства, добавив, что причина смерти окончательно будет определена по результатам патологоанатомического вскрытия.

К сегодняшнему дню в республике зарегистрировано 84 случая заболевания COVID-19. Большая их часть приходится на Алтайский район (34) и Абакан (32). Четыре пациента уже выздоровело.

Фото: сайт правительства Республики Хакасия