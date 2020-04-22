22 апреля
Абакан
погода +13 °C
76.26
 
€ 82.62
18+
Sibnovosti.ru
Абакан
...

В Хакасии зарегистрирована первая смерть пациента с COVID-19

Главная Общество
Абакан
08:51 22 Апреля 2020
вирус, больница, пациент
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Хакасия пополнила список регионов, где зафиксирована смерть пациента, зараженного COVID-19. В республике скончалась 55-летняя женщина, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

По данным сайта правительства Хакасии, женщина с нарушением иммунитета длительное время проходила лечении от тяжелой болезни.

«После контакта с инфицированным жителем республики пациентка была переведена из Белоярской районной больницы в инфекционное отделение Саяногорской межрайонной больницы. Выраженных респираторных симптомов у женщины не было», - отметили в пресс-службе правительства, добавив, что причина смерти окончательно будет определена по результатам патологоанатомического вскрытия.

К сегодняшнему дню в республике зарегистрировано 84 случая заболевания COVID-19. Большая их часть приходится на Алтайский район (34) и Абакан (32). Четыре пациента уже выздоровело.

Фото: сайт правительства Республики Хакасия

На эту тему
Sibnovosti.ru ВКонтакте Только актуальные новости в группе Sibnovosti.ru ВКонтакте
Общество / НОВОСТИ
Новости Абакана: Жара приходит в Хакасию

Жара приходит в Хакасию

21 Апреля 2020 г.
Аскизский район готовится к осложнению пожарной обстановки
Новости Абакана: В Хакасии опасаются пассажирских автобусов из Красноярска

В Хакасии опасаются пассажирских автобусов из Красноярска

20 Апреля 2020 г.
За минувшие выходные количество заболевших в регионе увеличилось до 76 человек
Новости Абакана: Река Абакан перестала угрожать Абазе

Река Абакан перестала угрожать Абазе

15 Апреля 2020 г.
В Республике Хакасия снят режим чрезвычайной ситуации
Новости Абакана: Хакасских министров отправили на самоизоляцию

Хакасских министров отправили на самоизоляцию

14 Апреля 2020 г.
Заседание правительства республики пришлось перенести
Новости Абакана: На создающих свалки жителей Абакана расставят фотоловушки

На создающих свалки жителей Абакана расставят фотоловушки

9 Апреля 2020 г.
Апрельский субботник в столице Хакасии не состоится
Новости Абакана: Авиакомпании сокращают число полетов по Сибири

Авиакомпании сокращают число полетов по Сибири

1 Апреля 2020 г.
Расписание меняется для предотвращения распространения коронавируса
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Абакана: В Хакасии зарегистрировали за сутки 23 пожара

В Хакасии зарегистрировали за сутки 23 пожара

17 Апреля 2020 г.
Пал травы протяженностью 1 км потушили в Усть-Абаканском районе
Новости Абакана: В Хакасии задержан один из руководителей республики

В Хакасии задержан один из руководителей республики

18 Апреля 2020 г.
И. о. замглавы республики Сергей Новиков подозревается во взяточничестве
Новости Абакана: И. о. замглавы Хакасии отстранен от должности после возбуждения уголовного дела

И. о. замглавы Хакасии отстранен от должности после возбуждения уголовного дела

20 Апреля 2020 г.
Валентин Коновалов перераспределил обязанности в правительстве республики
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращаться: a.lipnyagova@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19