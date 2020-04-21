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Жара приходит в Хакасию

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Абакан
17:12 21 Апреля 2020
жара, воздух, опасность
Автор: Sibnovosti.ru
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Аномальная жара устанавливается в Республике Хакасия. По прогнозу синоптиков, она продержится до 26 апреля, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

О повышении температуры воздуха предупредил сайт правительства региона. По его данным, 21-26 апреля в Абакане среднесуточная температура окажется выше климатической нормы на 7-12 градусов. В Аскизском районе ожидается высокая пожарная опасность.

«Жителям Аскизского района следует подготовиться к осложнению пожарной обстановки. 22 апреля синоптики прогнозируют здесь четвертый класс пожарной опасности (пятый - самый высший). В связи с жаркой погодой возможно возникновение чрезвычайных ситуаций, обусловленных возникновением природных пожаров на больших площадях с возможным переходом на населенные пункты, дачные участки, объекты энергетики и другие объекты», - говорится в сообщении пресс-службы хакасского правительства.

По данным главного управления МЧС по Республике Хакасия, 20 апреля масштабные палы травы зафиксированы в Усть-Абаканском и Ширинском районах. Длина наибольшего из них по фронту составила около 10 км.

Фото: сайт правительства Республики Хакасия

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