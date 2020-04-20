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В Хакасии опасаются пассажирских автобусов из Красноярска

Главная Общество
Абакан
14:30 20 Апреля 2020
автобус, правительство, вирус
Автор: Sibnovosti.ru
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Республика Хакасия может уменьшить интенсивность автобусного сообщения с Красноярским краем. В руководстве региона считают, что такая мера позволит более эффективно бороться с распространением коронавирусной инфекции, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Меры борьбы с COVID-19 члены правительства Хакасии обсудили на сегодняшнем заседании.  

«Особое внимание уделяется автобусным перевозкам. На сегодняшний день прорабатывается вопрос о сокращении автобусных рейсов из Красноярска в пользу железнодорожного транспорта», - говорится в сообщении сайта республиканского правительства по итогам заседания.

Ранее уже было принято решение о том, что на самоизоляцию в Хакасии направляются все, кто прибывает из Красноярска. Контроль за самочувствием приезжающих ведется в аэропорту, на абаканском железнодорожном и автомобильном вокзалах. По данным сайта автовокзала Красноярска, на 21 апреля запланировано 12 рейсов в Абакан.

Как сообщила на заседании правительства заместитель главы Хакасии Татьяна Курбатова, за минувшие выходные количество заболевших в регионе увеличилось до 76 человек.

Фото: сайт автовокзала Абакана

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