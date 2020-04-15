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Река Абакан перестала угрожать Абазе

Главная Общество
Абакан
15:27 15 Апреля 2020
чс, подтопление, река
Автор: Sibnovosti.ru
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В Республике Хакасия снят режим чрезвычайной ситуации. Он вводился в городе Абазе и Таштыпском районе региона в связи с угрозой подтопления, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Паводковая обстановка в названных муниципалитетах стабилизировалась. В том числе, как отмечает сайт правительства республики, из-за взрывов льда. По данным на 15 апреля, уровень воды в реке Абакан в районе Абазы составляет 189 см при критической отметке в 490 см.

«В настоящее время идет естественное разрушение оставшегося ледового затора длиной около 1,5 км в районе Абазы, за минувшие сутки затор уменьшился приблизительно на 500 метров. По словам специалистов, пока уровень воды в реке Абакан недостаточен для полного устранения затора, однако вода свободно проходит подо льдом, река находится в своем русле и в ближайшее время угроза новых подтоплений отсутствует», - проинформировало вчера главное управление МЧС по Республике Хакасия.

Как писали Sibnovosti.ru, режим ЧС был введен 10 апреля. Это произошло после того, как река Абакан подтопила десятки дачных участков в Абазе в дачных обществах «Лесник» и «Черемушки».

Фото: сайт правительства Республики Хакасия

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