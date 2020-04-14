Хакасских министров отправили на самоизоляцию

Четыре министра правительства Республики Хакасия отправились на самоизоляцию. Это произошло после того, как у сотрудника одного из министерств взяли анализ на COVID-19, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

О переносе запланированного на 14 апреля заседание республиканского кабинета министров проинформировал сайт правительства региона. По его данным, это связано как с изменением рабочего графика главы Хакасии Валентина Коновалова, так и ситуацией с распространением коронавирусной инфекции.

«Сотрудник одного из министерств находился в контакте с родственником, у которого подозревают заболевание коронавирусом. У работника республиканского ведомства также взят анализ на COVID-19. Все, кто с ним контактировал, включая четырех членов правительства, отправлены на самоизоляцию», - говорится в официальном сообщении.

Фамилии министров не указываются.

Напомним, что Валентин Коновалов сам уже работал в режиме самоизоляции несколько дней в конце марта этого года. Такое решение он принял после того, как выяснилось, что глава Хакасии летел из Москвы одним рейсом с больным.

Фото: сайт правительства Республики Хакасия