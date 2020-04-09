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На создающих свалки жителей Абакана расставят фотоловушки

Главная Общество
Абакан
14:29 9 Апреля 2020
мусор, видео, мэр
Автор: Sibnovosti.ru
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Захламленность улиц столицы Республики Хакасия мусором растет. Наличие проблемы признают власти Абакана, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Состояние дел в этой сфере руководители города обсудили на совещании в мэрии. Актуальность проблемы выросла в связи с тем, что традиционный апрельский субботник в Абакане проводиться не будет в связи с опасностью распространения COVID-19. Как заявил на совещании директор «Спецавтобазы ЖКХ» Павел Литвинов, во многих районах города жители создают несанкционированные свалки бытового и строительного мусора.

По данным официального сайта Абакана глава города Алексей Лемин распорядился оснастить видеокамерами или фотоловушками основные места образования свалок. Предполагается, что они будут размещены, в том числе, на центральных улицах - Тельмана, Кирова, Тараса Шевченко и т. д.

В настоящее время в Абакане проходит двухмесячник по санитарной очистке, благоустройству и озеленению.

Фото: pixabay.com

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