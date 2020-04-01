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Авиакомпании сокращают число полетов по Сибири

Главная Общество
Абакан
09:06 1 Апреля 2020
авиакомпания, рейсы, вирус
Автор: Sibnovosti.ru
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В Сибири сокращается число авиарейсов. Авиакомпании меняют расписание полетов, чтобы предотвратить распространение коронавирусной инфекции, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Красноярская «КрасАвиа» отменила рейсы из Красноярска в Барнаул и обратно, запланированные на 11, 14, 18 и 25 апреля. Кроме того, отменены рейсы из Красноярска в Абакан со 2 апреля по 2 мая по четвергам, пятницам и субботам; из Абакана в Кызыл с 3 апреля по 1 мая по пятницам.

«Решение о возобновлении исторически сложившего регулярного расписания движения вышеуказанных рейсов, а также о других возможных изменениях в расписании будет приниматься исходя из развития эпидемиологической ситуации на территории РФ», - проинформировала авиакомпания вчера вечером.

Авиакомпания NordStar временно приостановила полеты из Норильска в Новосибирск и Абакан. Ранее все свои полеты отменила «Победа». В том числе, с сегодняшнего дня прекращается выполнение рейса из Москвы в Горно-Алтайск. Эта мера введена по 31 мая.

Фото: pixabay.com

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