В Хакасии создают новый природный парк

В Хакасии будет создана еще одна охраняемая природная территория - природный парк «Маранкульский». Решение об этом сегодня приняло правительство региона, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Новый природный парк появится в Таштыпском районе Хакасии. Площадь «Маранкульского» составит 23,4 тыс. га. Парк призван помочь сохранить озера Маранкуль и Анзеркуль, где ухудшается экологическая обстановка.

«Маранкуль и Анзеркуль являются местом обитания 11 видов растений и 18 видов животных, занесенных в Красные книги Республики Хакасия. Здесь обитают и произрастают ценные в хозяйственном и научном отношениях объекты животного и растительного мира (кабарга, лось, скопа, золотой корень и др.)», - пояснили в республиканском правительстве.

По данным сайта правительства Хакасии, к настоящему времени в регионе создано 11 особо охраняемых природных территорий: пять заказников, пять памятников природы и природный парк.

Фото: сайт правительства Республики Хакасия