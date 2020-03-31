31 марта
Абакан
погода +13 °C
77.73
 
€ 85.74
18+
Sibnovosti.ru
Абакан
...

В Хакасии создают новый природный парк

Главная Общество
Абакан
15:47 31 Марта 2020
парк, правительство, охрана
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

В Хакасии будет создана еще одна охраняемая природная территория - природный парк «Маранкульский». Решение об этом сегодня приняло правительство региона, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Новый природный парк появится в Таштыпском районе Хакасии. Площадь «Маранкульского» составит 23,4 тыс. га. Парк призван помочь сохранить озера Маранкуль и Анзеркуль, где ухудшается экологическая обстановка.

«Маранкуль и Анзеркуль являются местом обитания 11 видов растений и 18 видов животных, занесенных в Красные книги Республики Хакасия. Здесь обитают и произрастают ценные в хозяйственном и научном отношениях объекты  животного и растительного мира (кабарга, лось, скопа, золотой корень и др.)», - пояснили в республиканском правительстве.

По данным сайта правительства Хакасии, к настоящему времени в регионе создано 11 особо охраняемых природных территорий: пять заказников, пять памятников природы и  природный парк.

Фото: сайт правительства Республики Хакасия

На эту тему
Sibnovosti.ru в Одноклассниках Официальная группа Sibnovosti.ru на Одноклассниках
Общество / НОВОСТИ
Новости Абакана: Руководитель Хакасии проведет несколько дней в самоизоляции

Руководитель Хакасии проведет несколько дней в самоизоляции

27 Марта 2020 г.
Валентин Коновалов летел в одном самолете с зараженным коронавирусом
Новости Абакана: В Хакасии предложили разрешить регистрировать браки в исторических местах

В Хакасии предложили разрешить регистрировать браки в исторических местах

26 Марта 2020 г.
Верховный совет республики может выступить с такой законодательной инициативой
Новости Абакана: Хакасский «мусорный» регоператор намерен заменить бункеры на контейнеры

Хакасский «мусорный» регоператор намерен заменить бункеры на контейнеры

26 Марта 2020 г.
В Аскизский район предполагается поставить 120 контейнеров
Новости Абакана: Жители Абакана выберут территорию для благоустройства в 2021 году

Жители Абакана выберут территорию для благоустройства в 2021 году

25 Марта 2020 г.
Голосование назначено на апрель
Новости Абакана: Стационар для больных коронавирусом в Хакасии откроют в Черногорске

Стационар для больных коронавирусом в Хакасии откроют в Черногорске

24 Марта 2020 г.
Он будет рассчитан на 30 мест
Новости Абакана: В Хакасии предупредили о резком потеплении

В Хакасии предупредили о резком потеплении

20 Марта 2020 г.
Температура воздуха может подняться до плюс 18 градусов
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Абакана: Хакасские добровольцы эвакуировали из тайги травмированного туриста

Хакасские добровольцы эвакуировали из тайги травмированного туриста

30 Марта 2020 г.
Турист повредил ногу в природном парке «Шушенский бор»
Новости Абакана: Хакасским строителям нужен Единый федеральный заказчик для соцобъектов

Хакасским строителям нужен Единый федеральный заказчик для соцобъектов

30 Марта 2020 г.
Обращение в правительство РФ подготовит верховный совет республики
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращаться: a.lipnyagova@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19