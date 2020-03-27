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Руководитель Хакасии проведет несколько дней в самоизоляции

Главная Общество
Абакан
11:29 27 Марта 2020
вирус, глава, пассажиры
Автор: Sibnovosti.ru
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Глава Республики Хакасия Валентин Коновалов проведет предстоящие выходные в самоизоляции. Такое решение он принял после того, как выяснил, что летел в одном самолете с зараженной коронавирусом женщиной, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

О самоизоляции Валентин Коновалов объявил сегодня на своей странице в соцсети «ВКонтакте». О том, что у упомянутой женщины выявлен коронавирус, стало известно вчера.

«Как только это стало известно, я прошел обследование в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора (результат анализа отрицательный), ограничил контакты и ушел на самоизоляцию до воскресенья включительно», - рассказал Валентин Коновалов.

Глава республики работает дистанционно и проводит совещания в онлайн-режиме. Обязанности главы Хакасии исполняет первый заместитель Валентина Коновалова Николай Миронов.

Фото: страница главы Республики Хакасия Валентина Коновалова в соцсети «ВКонтакте»

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