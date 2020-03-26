В Хакасии предложили разрешить регистрировать браки в исторических местах

В Республике Хакасия хотят изменить федеральное законодательство, регламентирующее порядок регистрации браков. Поправки призваны увеличить число мест, где регистрация возможна, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

С инициативой выступила председатель комитета верховного совета республики по конституционному законодательству, государственному строительству, законности и правопорядку Светлана Могилина. По ее словам, поправки необходимы для того, чтобы удовлетворить желание все большего числа жителей Хакасии зарегистрировать брак вне стен ЗАГСов. Например, на территории культурно-исторических объектов. Согласно предложенным депутатом изменениям, право определять такие места должно быть передано регионам.

«На сегодняшний день не уточняется, кто принимает решение об определении тех мест, где может проходить торжественная регистрация брака вне органа ЗАГС. В настоящее время есть достаточное количество обращений от молодых пар по данному вопросу, в том числе, о возможности регистрации браков с национальной (этнической) направленностью», - пояснила Светлана Могилина.

Президиум верховного совета поддержал предложение и вынес его на рассмотрение сессии хакасского парламента. По данным сайта верховного совета, в 2017-2019 годы 106 пар обратилось в загсы с просьбой разрешить церемонию вступления в брак «вне органа ЗАГС, в том числе с национальной (этнической) направленностью».

Фото: сайт правительства Республики Хакасия