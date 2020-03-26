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Хакасский «мусорный» регоператор намерен заменить бункеры на контейнеры

Главная Общество
Абакан
11:09 26 Марта 2020
мусор, встреча, оператор
Автор: Sibnovosti.ru
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Региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами в Республике Хакасия ООО «Аэросити-2000» готов установить 120 контейнеров в Аскизском районе региона. Жители района часто жалуются на состояние дел с вывозом мусора, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

О планах регоператора стало известно в ходе встречи министра природных ресурсов и экологии Хакасии Сергея Арехова с заместителем гендиректора «Аэросити-2000» по работе с филиалами Алексеем Егоровым.

«В планах регоператора заменить бункеры на контейнеры для складирования ТКО, вывозить которые с помощью спецтехники гораздо удобнее. Плюс ко всему контейнеры выглядят намного эстетичнее бункеров. Объемные бункеры целесообразно использовать либо в промышленных зонах, либо в удаленных населенных пунктах. В «Аэросити-2000» подчеркивают, что установить контейнеры смогут лишь в рамках существующего тарифа. По Аскизскому району регоператор готов поставить до 120 контейнеров», - говорится в сообщении на сайте правительства республики по итогам встречи.

По данным минприроды, помимо Аскизского района большое число жалоб поступает из Ширинского и Таштыпского районов. В настоящее время ведомство готовит реестр несанкционированных свалок, которые необходимо ликвидировать в первую очередь.

Фото: сайт правительства Республики Хакасия

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