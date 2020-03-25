Жители Абакана выберут территорию для благоустройства в 2021 году

В Абакане утвержден порядок голосования для выбора объекта благоустройства в городе в 2021 году. Оно пройдет как в интернете, так и в традиционной форме, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Порядок указан в постановлении мэрии Абакана от 24 марта. Согласно документу, онлайн-голосование состоится с 16 по 21 апреля 2020 года, а очное голосование на 52 участках – 22 апреля.

В список для голосования внесены 14 объектов. В их числе, Театральная площадь, сквер «Медвежонок», территории возле многоквартирных домов.

«Подведение итогов голосования осуществляется комиссией путем сложения голосов, полученных на каждом территориальном счетном участке, и голосов, полученных в результате интернет-голосования…», - говорится в приложении к постановлению.

Фото: официальный портал Абакана