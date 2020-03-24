Стационар для больных коронавирусом в Хакасии откроют в Черногорске

Временный стационар для размещения пациентов с пневмонией и коронавирусной инфекцией откроют в Республике Хакасия. Он будет создан на базе хирургического отделения Черногорской городской больницы, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Это единственное медучреждение в регионе, которое соответствует всем необходимым требованиям минздрава России. Стационар будет рассчитан на 30 коек.

«Профильный стационар должен находиться в отдельно стоящем здании, а его приемное отделение оборудовано компьютерным томографом. Учитывается также наличие палат интенсивной терапии и возможность круглосуточной подачи кислорода», - приводит сайт правительства региона комментарий министра здравоохранения республики Владимира Костюша.

Как писали Sibnovosti.ru, к настоящему времени диагноз COVID-19 подтвержден у одного жителя Хакасии. Он находится в стабильном состоянии и получает все необходимое лечение. Режим самоизоляции в республике соблюдают около 450 человек.

Фото: сайт правительства Республики Хакасия