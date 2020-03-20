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В Хакасии предупредили о резком потеплении

Главная Общество
Абакан
16:43 20 Марта 2020
тепло, прогноз, правительство
Автор: Sibnovosti.ru
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Жителей Республики Хакасия предупредили о наступлении резкого потепления. По прогнозу республиканского гидрометцентра, аномально теплая погода наступит 21 марта и продлится до 23-го, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Ожидается, что температура воздуха в отдельных районах республики достигнет плюс 13-18 градусов.

«Специалисты не исключают вероятности подтопления жилых и хозяйственных объектов склоновыми и талыми водами, подмыва мостов и дорог, разлива дамб», - говорится в сообщении сайта правительства региона.

В качестве одной из профилактических мер жителям Хакасии запрещается разжигать костры, проводить огнеопасные работы на открытой местности, устраивать палы травы и поджоги мусора.

Фото: сайт правительства Республики Хакасия

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