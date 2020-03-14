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Хакасской газете вернули хакасское название

Главная Общество
Абакан
15:40 14 Марта 2020
газета, название, язык
Автор: Sibnovosti.ru
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Единственной в мире газете на хакасском языке вернули прежнее наименование. Теперь она вновь называется «Хакас чирi» («Хакасская земля»), сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Под новым старым названием газета вышла вчера. Ее учредителем является правительство Республики Хакасия. По данным правительства региона, под названием «Хакас чирi» газета выходила с 1991-го по 2008 год. Затем название было заменено на «Хабар».  

«Это название сразу пришлось читателям не по душе. По словам главного редактора газеты Радиона Сунчугашева, «Хабар» - это заимствованное слово из арабского языка («Весть» – Sibnovosti.ru). Поэтому хакасский народ его не воспринимает, ведь имя национальной газеты должно отражать и язык, и культуру, и дух коренной нации», - объяснил переименование сайт правительства Хакасии.

В минимуществе Хакасии помогли оформить перечень документов, необходимых для получения нового свидетельства в Роскомнадзоре, отметила пресс-служба республиканского правительства.

Фото: сайт правительства Республики Хакасия

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