Спасатели отправились в Приисковый из-за опасных лавин

Группа спасателей отправилась в Приисковый - в марте там высокая лавинная опасность. Чтобы не допускать возможных трагедий, сотрудники МЧС будут наблюдать за туристами и вести с ними профилактические беседы.

«Сноубордисты, лыжники и снегоходчики приезжают сюда на протяжении всего снежного сезона. Однако, инфраструктура в Приисковом развита слабо, а большинство туристов предпочитают «дикий» и экстремальный отдых, вследствие чего в этом районе практически каждый год происходят трагические происшествия с гибелью людей», — напомнили в пресс-службе.

Весной спасатели организовывают временный пост, который оснащен снегоходами, техникой повышенной проходимости и всем необходимым снаряжением.