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Хакасия готовится к паводкам и лесным пожарам

Главная Общество
Абакан
18:20 29 Февраля 2020
общество, хакасия
Автор: Sibnovosti.ru
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Межведомственная комиссия оценивает готовность городов и районов Хакасии к приближающемуся сезону паводков и лесных пожаров. Об этом говорится на сайте правительства. 

«Проверка всех муниципалитетов осуществляется по единому алгоритму, где учитываются десятки критериев. Ключевые среди них – работа местной комиссии по ЧС, наличие нормативно-правовых документов, готовность к проведению оповещения и эвакуации населения, финансовые и материальные резервы, состояние и наличие пожарной, аварийной, спасательной, дорожной и коммунальной техники», - рассказали в правительстве. 

Эксперты проверяют состояние дамб, плотин, инженерные сооружения, а также объекты ЖКХ и энергетики. Все населенные пункты, подверженные угрозе перехода лесных пожаров, должны получить паспорта безопасности. 

 

Для людей оборудуют специальные пункты временного размещения, где они смогут укрыться во время ЧС. 

«Проверку уже прошли Абакан, Усть-Абаканский и Алтайский районы. 26 марта комиссия завершит работу в Сорске. По результатам каждый муниципалитет получит акт готовности к паводку, природным и лесным пожарам в 2020 году», - добавили в правительстве. 

Фото: r-19.ru

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