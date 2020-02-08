8 февраля
Абакан
погода 0 °C
63.47
 
€ 69.63
18+
Sibnovosti.ru
Абакан
...

В Хакасии потеплеет до плюс пяти

Главная Общество
Абакан
13:11 8 Февраля 2020
потепление, лавина, предупреждение
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

В Хакасии устанавливается аномально теплая погода. Потепление продлится несколько дней, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Теплая погода ожидается до 11 февраля. Повышение дневной температуры, как ожидают синоптики, местами составит до плюс 5 градусов.

«Возможно активное снеготаяние. Не исключается подтопление пониженных участков местности склоновым стоком и водой, текущей поверх льда», - предупреждает официальный портал Абакана.

По данным главного управления МЧС по Республики Хакасия, в горных районах Западного и Восточного Саян, а также Кузнецкого Алатау сохраняется риск схода лавин.

Фото: официальный портал Абакана

На эту тему
Sibnovosti.ru ВКонтакте Только актуальные новости в группе Sibnovosti.ru ВКонтакте
Общество / НОВОСТИ
Новости Абакана: Молодым учителям Хакасии продлят срок выплаты надбавок

Молодым учителям Хакасии продлят срок выплаты надбавок

24 Января 2020 г.
Школы республики испытывают нехватку молодых кадров
Новости Абакана: Экологию Хакасии поправят с помощью рабочей группы

Экологию Хакасии поправят с помощью рабочей группы

21 Января 2020 г.
Новую структуру при правительстве региона возглавил Валентин Коновалов
Новости Абакана: По хакасской сказке сняли фэнтези

По хакасской сказке сняли фэнтези

18 Декабря 2019 г.
Предпремьерный показ фильма «Харах оды» назначен на 20 декабря
Новости Абакана: Названа стоимость перелета по маршруту Абакан-Кызыл

Названа стоимость перелета по маршруту Абакан-Кызыл

16 Декабря 2019 г.
Цена билетов стартует от 1800 рублей
Новости Абакана: Кедр в Хакасии будут охранять без помощи Красной книги

Кедр в Хакасии будут охранять без помощи Красной книги

4 Декабря 2019 г.
В республике прошло заседание комиссии по редким видам
Новости Абакана: Высота новогодней ели в Абакане составит 25 метров

Высота новогодней ели в Абакане составит 25 метров

3 Декабря 2019 г.
Монтаж каркаса начался в Черногорском парке
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Абакана: Хакасии нужны 10,5 млрд рублей

Хакасии нужны 10,5 млрд рублей

5 Февраля 2020 г.
Республика решила обратиться в российский минфин
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращаться: a.lipnyagova@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19