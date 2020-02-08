В Хакасии потеплеет до плюс пяти

В Хакасии устанавливается аномально теплая погода. Потепление продлится несколько дней, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Теплая погода ожидается до 11 февраля. Повышение дневной температуры, как ожидают синоптики, местами составит до плюс 5 градусов.

«Возможно активное снеготаяние. Не исключается подтопление пониженных участков местности склоновым стоком и водой, текущей поверх льда», - предупреждает официальный портал Абакана.

По данным главного управления МЧС по Республики Хакасия, в горных районах Западного и Восточного Саян, а также Кузнецкого Алатау сохраняется риск схода лавин.

Фото: официальный портал Абакана