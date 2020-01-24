Молодым учителям Хакасии продлят срок выплаты надбавок

Система школьного образования в Республике Хакасия испытывает нехватку молодых преподавателей. Для решения этой проблемы в регионе могут изменить законодательство, касающееся оплаты труда учителей, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Ситуацию в школьном образовании обсудили в верховном совете Хакасии. Комитет по культуре, образованию и науке регионального парламента подвел итоги работы министерства образования и науки в 2019 году.

Отчет представил первый заместитель министра Анатолий Бутенко. По его словам, дефицит молодых кадров вызван уровнем оплаты труда и высокой нагрузкой. В связи с этим министерство предложило продлить срок выплаты надбавок молодым специалистам с трех до пяти лет.

«Дело в том, что по истечению трех лет, педагоги теряют статус молодого специалиста с доплатой в 30% или 50%, которые варьируются от наличия или отсутствием диплома с отличием. По истечении трех лет они еще не успевают аттестоваться на более высокую категорию, так как для прохождения аттестации необходим трехлетний период работы, и поэтому не имеют возможности получать надбавку по категории, вследствие чего заработная плата становится значительно меньше», - процитировал сайт верховного совета председатель комитета Оксана Разварина.

Фото: сайт верховного совета Республики Хакасия