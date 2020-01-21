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Экологию Хакасии поправят с помощью рабочей группы

Главная Общество
Абакан
14:13 21 Января 2020
экология, группа, глава
Автор: Sibnovosti.ru
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Выработкой мер для улучшения экологической обстановки в Хакасия займется специальная рабочая группа. Она создана при республиканском правительстве, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Руководителем рабочей группы является глава региона Валентин Коновалов. В ее состав вошли также его заместители, представители территориальных управлений федеральных надзорных ведомств, прокуратуры и МВД, главы ряда муниципалитетов, председатель совета старейшин хакасского народа и др.

По данным сайта республиканского правительства, комиссия займется как разработкой предложений, так и реализацией мер, направленных на улучшение экологической ситуации в Хакасии, в том числе связанной с работой угледобывающих предприятий. Ее первое заседание должно состояться на этой неделе.

Как писали Sibnovosti.ru, в марте прошлого года Валентин Коновалов дал указание вывести за пределы Абакана около десятка угольных перевалочных терминалов. Согласно заключению федерального министерства природных ресурсов и экологии, столица Хакасии относится к числу городов с загрязненным воздухом.

Фото: Сергей Панферов/официальный портал Абакана

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