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По хакасской сказке сняли фэнтези

Главная Общество
Абакан
12:25 18 Декабря 2019
кино, фильм, сказка
Автор: Sibnovosti.ru
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Сюжет хакасской сказки «Серебряная книга» лег в основу художественного фильма, снятого в республике. Предпремьерный показ ленты «Харах оды» («Свет глаз») состоится 20 декабря, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Фильм снят в жанре экшн и фэнтези. Его режиссером стал Михаил Мерзликин, а главные роли в фильме сыграли артисты республиканских театров.

«Анис, любимую жену Айана, забрали за долги, вернуть которые главному герою не по силам. И тогда он выбирает путь мести. Но мстить он будет самому Богу, допустившему такую несправедливость. В поисках высшей силы Айан открывает для себя новый мир, полный волшебства и мифических персонажей», - анонсирует фильм сайт правительства Хакасии.

Съемки ленты прошли в 2018 году в музее под открытым небом «Усть-Сос», Хакасском республиканском национальном музее-заповеднике (Казановка), участке «Оглахты» природного заповедника «Хакасский», долине Бабик, на горной гряде «Сундуки» и Ивановских озерах.

Предпремьерный показ состоится в черногорском киноцентре «Луначарский». В широкий прокат в республике фильм выйдет весной 2020 года.

Фото: сайт правительства Республики Хакасия

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