Названа стоимость перелета по маршруту Абакан-Кызыл

Билет на самолет по маршруту Абакан-Кызыл будет стоить от 1800 рублей. Авиакомпания «КрасАвиа» начнет выполнять полеты с 27 января. Самолеты будут отправляться из столицы Хакасии в Туву три раза в неделю – по понедельникам, средам и пятницам.

Время в пути составит 80 минут. Вес ручной клади ограничен 10 кг. Билеты уже поступили в продажу, передает корреспондент Sibnovosti.ru. Перелеты между Хакасией и Тувой субсидирует федеральный бюджет.

Напомним, что в планах открытие прямого авиасообщения между Кызылом и Кемерово, а также между Кызылом и Томском. Идут переговоры о начале перелетов до Москвы, Санкт-Петербурга и Сочи. В ближайшее время откроются рейсы из Кызыла в Монголию и Китай – тувинский аэропорт получил статус международного.