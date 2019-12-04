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Кедр в Хакасии будут охранять без помощи Красной книги

Главная Общество
Абакан
12:12 4 Декабря 2019
кедр, красная, книга
Автор: Sibnovosti.ru
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Сибирский кедр не будут вносить в Красную книгу Республики Хакасия. О решении региональной комиссии по редким и находящимся под угрозой исчезновения растениям, животным и другим организмам сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Заседание комиссии прошло в госкомитете по охране животного мира и окружающей среды. Решение, касающееся сибирской кедровой сосны, по данным сайта правительства Хакасии, было принято «практически единогласно». Участники заседания пришли к выводу, что в настоящее время нет данных, которые бы свидетельствовали об опасном сокращении численности или ареала кедра, о неблагоприятных изменениях среды его обитания.

«Предварительные запросы в минприроды Хакасии и Институт леса им. Сукачева наоборот свидетельствуют об увеличении площади кедровых насаждений на 5,1 тыс. га», - говорится в сообщении пресс-службы правительства региона по итогам заседания.

Любые рубки кедра, кроме санитарных, законодательно запрещены с 1989 года. С июля 2019 года введен полный запрет на любые виды рубок и деятельности в границах орехово-промысловых зон.

«Комиссия приняла решение не вносить кедр в Красную книгу Хакасии. На сегодняшний день членами комиссии предложены менее радикальные, но более действенные меры по сохранению кедра, например усиление охранных мероприятий, в том числе с привлечением силовых структур, а также проведение более эффективных мероприятий по лесовосстановлению», - подвел итоги заседания председатель госкомитета Владимир Лебедев.

Как писали Sibnovosti.ru, в Таштыпском районе Хакасии ежегодно создается около 400 га новых кедровников. 

Фото: pixabay.com

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