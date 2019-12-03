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Высота новогодней ели в Абакане составит 25 метров

Главная Общество
Абакан
11:28 3 Декабря 2019
елка, площадь, скульптура
Автор: Sibnovosti.ru
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В столице Хакасии приступили к монтажу главной новогодней ели республики. Она будет установлена в Черногорском парке, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Высота каркаса с примерно 3 тыс. хвойных веток составит 25 м. В числе украшений елки официальный портал Абакана называет 80 шаров средней величины с изображением российского флага и 70 больших серебристых шаров диаметром 40 см.

«Композиционно ансамбль ледового оформления в этом году в Черногорском парке отражает цирковую тематику. Ледовое кольцо вокруг елки как раз тому подтверждение: олени, лоси, ежики, тигры, попугаи застынут в торжественном параде-алле. Венчать это украшение будут две центральные фигуры Деда Мороза и Снегурочки», - сообщили городские власти.

В пресс-релизе мэрии также указывается, что ледовые скульптуры изготовит бригада резчиков индивидуального предпринимателя Олега Доровских. Она получила право выполнить муниципальный заказ по итогам аукциона примерно за 6 млн руб.

Работы в Черногорском парке предполагается завершить к 25 декабря.

Фото: официальный портал Абакана

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