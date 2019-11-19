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В хакасском селе Приисковое разместился пост спасателей

Главная Общество
Абакан
15:34 19 Ноября 2019
мчс, пост, туристы
Автор: Sibnovosti.ru
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Спасатели МЧС выставили временный пост в селе Приисковое Орджоникидзевского района Республики Хакасия. Они займутся, в том числе, профилактической работой среди туристов, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Пост входит в структуру Южно-Сибирского поисково-спасательного отряда МЧС. В его составе шесть спасателей и пять единиц техники.

Приисковое, расположенное в отрогах Кузнецкого Алатау, популярно у любителей зимнего отдыха и спорта. Сюда в большом количестве приезжают сноубордисты, лыжники, любители кататься на снегоходах. В январе 2018 года в результате схода лавины здесь погибло двое туристов. А в ноябре, как писали Sibnovosti.ru, пропали четверо туристов на снегоходах. Их тела удалось обнаружить только в этом году.

В начале ноября этого года на совещании в Приисковом начальник Южно-Сибирского поисково-спасательного отряда Александр Себов сообщил о том, что зимой в селе будет выставлен временный пост. Уже после совещания под лавиной снова погиб турист.

«Главной задачей специалистов (временного поста – Sibnovosti.ru) является профилактическая работа с туристами. Спасатели будут разъяснять отдыхающим требования безопасности к активному отдыху на снегоходных трассах и горнолыжных маршрутах», - процитировал Александра Себова сайт главного управления МЧС по Республике Хакасия.

Фото: сайт главного управления МЧС по Республике Хакасия

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