Снежный циклон в Хакасии оставил село без электричества

Село Матур Таштыпского района Хакасии на время осталось без электроснабжения. В частных домах отключился свет. Об этом 16 ноября говорится на сайте Россети.

На место аварии были направлены две бригады электриков.

«Недавние сверхнормативные ветровые нагрузки в начале месяца и выпавший в последние дни снег привели к повреждению изолятора на опоре», - рассказали в компании о причинах.

Аварию устранили в течение нескольких часов.

Также на сайте правительства Хакасии сообщили о поломке водозабора в поселке Коммунар Ширинского района. Без холодной воды остались 12 домов, в которых проживают 80 человек.

«Рабочие заменят насос на исправный. Водоснабжение будет восстановлено в течение 5-6 часов», - говорится в сообщении.

Фото: Россети