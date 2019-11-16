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Снежный циклон в Хакасии оставил село без электричества

Главная Общество
Абакан
11:00 16 Ноября 2019
общество, село, хакасия
Автор: Sibnovosti.ru
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Село Матур Таштыпского района Хакасии на время осталось без электроснабжения. В частных домах отключился свет. Об этом 16 ноября говорится на сайте Россети. 

На место аварии были направлены две бригады электриков. 

«Недавние сверхнормативные  ветровые нагрузки в начале месяца и выпавший в последние дни снег привели к повреждению изолятора на опоре», - рассказали в компании о причинах. 

Аварию устранили в течение нескольких часов. 

Также на сайте правительства Хакасии сообщили о поломке водозабора в поселке Коммунар Ширинского района. Без холодной воды остались 12 домов, в которых проживают 80 человек. 

«Рабочие заменят насос на исправный. Водоснабжение будет восстановлено в течение 5-6 часов», - говорится в сообщении.  

Фото: Россети

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