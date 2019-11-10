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У хакасского села Приисковое снова погиб турист

Главная Общество
Абакан
17:49 10 Ноября 2019
лавина, туристы, погиб
Автор: Sibnovosti.ru
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Спортивный сезон в хакасском селе Приисковое, популярном у любителей зимних видов спорта, начался с трагедии. Под снежной лавиной погиб турист, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

«В районе населенного пункта Приисковое в Хакасии в результате схода лавины завалило снегом одного человека при катании на снегоходе», - сообщили ТАСС в МЧС России.

По данным информагентства, на поиски туриста отправились сотрудники базы отдыха «Сноулаб При» и спасатели. Вскоре было обнаружено тело погибшего.

Напомним, в Приисковое, расположенное в отрогах Кузнецкого Алатау, в большом количестве приезжают сноубордисты, лыжники, любители кататься на снегоходах. В январе 2018 года в результате схода лавины здесь погибло двое туристов. А в ноябре пропало четверо туристов на снегоходах. Их тела удалось обнаружить только в этом году.

На прошлой неделе в селе прошло совещание, посвященное усилению мер безопасности, которое провел заместитель главы республики Юрий Курлаев. Тогда начальник Южно-Сибирского поисково-спасательного отряда МЧС Александр Себов сообщил о том, что в Приисковом будет выставлен временный пост спасателей с личным составом до восьми человек и снегоходной техникой.

Фото: pixabay.com

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