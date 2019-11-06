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В хакасском селе Приисковое появится пост спасателей

Главная Общество
Абакан
14:46 6 Ноября 2019
мчс, туристы, лавина
Автор: Sibnovosti.ru
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В Хакасии предпринимают меры для того, чтобы обеспечить безопасность туристов, приезжающих зимой в село Приисковое. Поводом для этого стали участившиеся несчастные случаи с отдыхающими, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Зимой в селе будет выставлен временный пост спасателей с личным составом до восьми человек и снегоходной техникой. Об этом начальник Южно-Сибирского поисково-спасательного отряда МЧС Александр Себов сообщил в ходе межведомственного совещания, которое провел в Приисковом заместитель главы республики Юрий Курлаев. В перспективе здесь будет расширена зона действия сотовой связи, а регистрация туристов может стать обязательной.

Приисковое, расположенное в отрогах Кузнецкого Алатау, популярно у любителей зимнего отдыха и спорта. Сюда в большом количестве приезжают сноубордисты, лыжники, любители кататься на снегоходах. В январе 2018 года в результате схода лавины здесь погибло двое туристов. А в ноябре, как писали Sibnovosti.ru, пропали четверо туристов на снегоходах. Их тела удалось обнаружить только в этом году.

Впрочем, как отметили на совещании, в Приисковом необходима защита и от туристов.

«Актуальной стала тема обеспечения порядка в самом населенном пункте. Местные жители жалуются, что приезжие нарушают покой на дорогах, ездят на большой скорости на снегоходах. Проблемы создает и большое количество снега, который, по мнению сельчан, должным образом не убирается. Власти Орджоникидзевского района пообещали направить в село дополнительную технику и рассмотреть вопрос создания патрульного поста для мониторинга дорожной обстановки», - говорится в сообщении пресс-службы правительства Хакасии по итогам совещания.

Фото: сайт правительства Республики Хакасия

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