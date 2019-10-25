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Трассы Тувы и Хакасии станут опасными из-за снега и гололеда

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Абакан
12:36 25 Октября 2019
общество, красноярск, дорога
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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На федеральных трассах Красноярского края, Тувы и Хакасии в ближайшие дни будет скользко — водителей просят соблюдать осторожность, предупредили в ФКУ «Енисей». 

В выходные на федеральных дорогах Р-255 «Сибирь» и Р-257 «Енисей» ожидается дождь со снегом и сильный гололед. 

«Для устранения последствий неблагоприятных погодных условий готово более 300 единиц спецтехники и необходимое количество противогололедных материалов», — сообщила представитель управления Юлия Кравченко. 

Автомобилистам рекомендуют соблюдать скоростной режим, дистанцию и отказаться от резких маневров. 

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