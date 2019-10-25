Трассы Тувы и Хакасии станут опасными из-за снега и гололеда

На федеральных трассах Красноярского края, Тувы и Хакасии в ближайшие дни будет скользко — водителей просят соблюдать осторожность, предупредили в ФКУ «Енисей».

В выходные на федеральных дорогах Р-255 «Сибирь» и Р-257 «Енисей» ожидается дождь со снегом и сильный гололед.

«Для устранения последствий неблагоприятных погодных условий готово более 300 единиц спецтехники и необходимое количество противогололедных материалов», — сообщила представитель управления Юлия Кравченко.

Автомобилистам рекомендуют соблюдать скоростной режим, дистанцию и отказаться от резких маневров.