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Из Абакана увеличили количество авиарейсов в Красноярск

Главная Общество
Абакан
15:01 22 Октября 2019
общество, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
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Авиакомпания «КрасАвиа» объявила об изменениях в расписании маршрута «Абакан-Красноярск» и обратно. Частоту рейсов увеличили до пяти раз в неделю, новая полетная программа начнет действовать с 4 ноября. 

«Полеты осуществляются на самолетах Л-410, рассчитанных на 19 пассажирских кресел. Тариф на перевозку не вырастет и останется на уровне 2250 рублей», — пояснили в авиакомпании. 

Так, с 4 ноября пассажиры смогут улететь из Красноярска в Абакан с понедельника по четверг в 8:30, а в пятницу с 15:00. Вылеты из Абакана стоят в расписании с понедельника по четверг в 10:35, а также по пятницам в 17:30. 

Фото: КрасАвиа

 

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