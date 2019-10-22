Из Абакана увеличили количество авиарейсов в Красноярск

Авиакомпания «КрасАвиа» объявила об изменениях в расписании маршрута «Абакан-Красноярск» и обратно. Частоту рейсов увеличили до пяти раз в неделю, новая полетная программа начнет действовать с 4 ноября.

«Полеты осуществляются на самолетах Л-410, рассчитанных на 19 пассажирских кресел. Тариф на перевозку не вырастет и останется на уровне 2250 рублей», — пояснили в авиакомпании.

Так, с 4 ноября пассажиры смогут улететь из Красноярска в Абакан с понедельника по четверг в 8:30, а в пятницу с 15:00. Вылеты из Абакана стоят в расписании с понедельника по четверг в 10:35, а также по пятницам в 17:30.

Фото: КрасАвиа