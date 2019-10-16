В Абакане простились с погибшим мэром Николаем Булакиным

Сегодня, 16 октября, состоялась церемония прощания с мэром Абакана Николаем Булакиным. На траурное мероприятие приехали тысячи людей: бывшие коллеги, знакомые, родственники и простые горожане. Абакан простился с главой в Русском республиканском драмтеатре им. Лермонтова. 16 октября — день траура по погибшему мэру.

«После прощания состоялось отпевание Николая Булакина в Градо-Абаканском храме в честь святых равноапостольных Константина и Елены. Главу города похоронили на территории храма», — рассказали в пресс-службе мэрии Абакана.

Напомним, Булакин погиб за рулем личного автомобиля 14 октября, не справившись с управлением. Его машина съехала в кювет и врезалась в дерево. Что стало причиной ДТП, сейчас выясняется. Булакин занимал пост главы города с 1995 года.

Фото: vg-news.ru