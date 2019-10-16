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В Абакане простились с погибшим мэром Николаем Булакиным

Главная Общество
Абакан
14:47 16 Октября 2019
общество, прощание
Автор: Sibnovosti.ru
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Сегодня, 16 октября, состоялась церемония прощания с мэром Абакана Николаем Булакиным. На траурное мероприятие приехали тысячи людей: бывшие коллеги, знакомые, родственники и простые горожане. Абакан простился с главой в Русском республиканском драмтеатре им. Лермонтова. 16 октября — день траура по погибшему мэру. 

«После прощания состоялось отпевание Николая Булакина в Градо-Абаканском храме в честь святых равноапостольных Константина и Елены. Главу города похоронили на территории храма», — рассказали в пресс-службе мэрии Абакана.

Напомним, Булакин погиб за рулем личного автомобиля 14 октября, не справившись с управлением. Его машина съехала в кювет и врезалась в дерево. Что стало причиной ДТП, сейчас выясняется. Булакин занимал пост главы города с 1995 года. 

Фото: vg-news.ru

 

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