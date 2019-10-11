Леса Хакасии засеют кедрами

В Хакасии восстанавливают кедровые леса. Для этого в Таштыпском районе посеют около 6 тонн орехов. Из них должны получиться 3 млн сеянцев. Об этом сообщает пресс-центр правительства региона.

«Используем мы отборный орех. Он приманивает множество птиц, особенно ворон. Поэтому мы по всему питомнику расставляем гремящие устройства, отпугивающие пернатых. Еще важный фактор - подобрать оптимальные сроки для посева – прямо перед заморозками», — сказал руководитель «Абазалессервис» Виталий Булдаков.

В этом году кедр посеют только в Таштыпском районе — на сегодняшний момент там уже высажено около 1,5 тонн ореха.

Отметим, что Хакасия – один из немногих российских регионов, где применяется осенний посев кедровых семян. Другие регионы делают посадки весной.

Эксперты уверяют, что всходы кедра нуждаются в регулярной прополке. В питомниках Хакасии сеянцы будут расти до трех лет — затем их перевезут в леса. В Таштыпском районе ежегодно создается около 400 га новых кедровников.

Фото: правительство Хакасии