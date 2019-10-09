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Лошади Пржевальского подыскали хакасскую степь

Главная Общество
Абакан
13:00 9 Октября 2019
центр, заповедник, животные
Автор: Sibnovosti.ru
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Центр реинтродукции лошади Пржевальского в заповеднике «Хакасский» будет создан на участке Камызякской степи с озером Улуг-Коль. О перспективе проекта сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Место размещения центра реинтродукции (переселение и заселение вновь диких животных на территорию, где они ранее обитали) обсудили в ходе совещания, которое прошло в заповеднике. На совещании был представлен проект будущего центра и план работ.

«Предварительная оценка представленных территорий показала, что Камызякская степь - один из наиболее перспективных участков реализации данного проекта», приводит сайт министерства природных ресурсов и экологии РФ мнение директора «Центра реинтродукции лошади Пржевальского в ФГБУ «Заповедники Оренбуржья» Татьяны Жарких. 

В 2015 году в России стартовала программа по созданию полувольной популяции лошади Пржевальского в Оренбургском заповеднике. Туда были завезены несколько групп животных-основателей и получен первый приплод. Проект центра реинтродукции в заповеднике «Хакасский» планируется представить на Красноярском экологическом форуме в ноябре 2019 года.

Фото: сайт министерства природных ресурсов и экологии РФ

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