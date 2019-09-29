Для Хакасии выпали «Орел и решка»

Съемочная группа популярного телевизионного проекта о путешествиях «Орел и решка» готовит выпуск о Хакасии. В республике уже прошли съемки, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

По данным пресс-службы правительства региона, ведущими выпуска стали российская актриса театра и кино Мария Горбань (известна также по роли супруги Дмитрия Нагиева в рекламе телекоммуникационного оператора) и модель, блогер и телеведущая Мария Миногарова.

Съемки тревел-шоу прошли на территории Хакасского национального музея-заповедника в Аскизском районе. В них, в частности, фольклорный ансамбль «Айланыс» Хакасского театра драмы и этнической музыки «Читiген».

«Айланыс» представит для ведущих программы и будущих телезрителей все многообразие хакасской традиционной музыкальной культуры, познакомит с древними обрядами и ритуалами», - отмечается в сообщении на сайте правительства республики.

Фото: страница Хакасского театра драмы и этнической музыки «Читiген» в соцсети «ВКонтакте»