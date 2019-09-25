25 сентября
Абакан
66.7
 
€ 75.25
18+
Sibnovosti.ru
Абакан
...

Рысей выпустили на волю в Хакасии

Главная Общество
Абакан
11:52 25 Сентября 2019
природа, заповедник, животные
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

В хакасском заказнике «Позарым» в дикую природу выпустили двух рысей. Они были выращены в неволе, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

По данным пресс-службы заповедника «Хакасский», животные родились в Красноярске и были выращены как домашние питомцы. Затем хозяева передали их в реабилитационный центр во Владимирской области. К началу самостоятельной жизни в сибирском лесу самцу исполнилось два с половиной года, самке – полтора.

«К моменту выпуска в заказнике «Позарым» животные успешно овладели навыками охоты и избегания человека. Обе рыси успешно охотились и добывали кроликов, освоили охоту на куропаток и фазанов, а также успешно добыли молодого оленя», - рассказали в заповеднике.

Историю этой пары заснял шотландский режиссер и ведущий передач о дикой природе Гордон Бьюкенен. Выход документального фильма запланирован на конец 2019 года.

ФГБУ «Государственный природный заказник федерального значения «Позарым» расположен в Таштыпском районе Республики Хакасия на площади 253,7 тыс га. Он предназначен для сохранения и восстановления популяций редких животных и растений.

Фото: сайт государственного природного заповедника «Хакасский»

На эту тему
Sibnovosti.ru ВКонтакте Только актуальные новости в группе Sibnovosti.ru ВКонтакте
Общество / НОВОСТИ
Новости Абакана: В красноярских детсадах увеличат количество разновозрастных групп

В красноярских детсадах увеличат количество разновозрастных групп

9 Сентября 2019 г.
Это способствует естественному саморазвитию детей
Новости Абакана: Юная поэтесса из Зеленогорска стала призером всероссийского конкурса о Великой Отечественной войне

Юная поэтесса из Зеленогорска стала призером всероссийского конкурса о Великой Отечественной войне

6 Сентября 2019 г.
Ксения Борисенко представила на конкурс произведение «Блокадный дневник»
Новости Абакана: Рекламный призыв сменить пол признан неэтичным в Хакасии

Рекламный призыв сменить пол признан неэтичным в Хакасии

5 Сентября 2019 г.
Может быть возбуждено дело об административном правонарушении
Новости Абакана: Большинство российских городов с грязным воздухом находятся в Сибири

Большинство российских городов с грязным воздухом находятся в Сибири

4 Сентября 2019 г.
Минприроды РФ опубликовало данные о состоянии окружающей среды
Новости Абакана: На Красноярский край и Хакасию надвигаются град и шквалистый ветер

На Красноярский край и Хакасию надвигаются град и шквалистый ветер

24 Июля 2019 г.
Жителей просят соблюдать осторожность
Новости Абакана: В Хакасии нашли тела пропавших туристов

В Хакасии нашли тела пропавших туристов

4 Июня 2019 г.
Скорее всего, они погибли от холода
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Абакана: Министр транспорта Хакасии отправлен в отставку

Министр транспорта Хакасии отправлен в отставку

23 Сентября 2019 г.
Причиной стало отставание в реализации профильного нацпроекта
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356