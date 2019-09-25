Рысей выпустили на волю в Хакасии

В хакасском заказнике «Позарым» в дикую природу выпустили двух рысей. Они были выращены в неволе, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

По данным пресс-службы заповедника «Хакасский», животные родились в Красноярске и были выращены как домашние питомцы. Затем хозяева передали их в реабилитационный центр во Владимирской области. К началу самостоятельной жизни в сибирском лесу самцу исполнилось два с половиной года, самке – полтора.

«К моменту выпуска в заказнике «Позарым» животные успешно овладели навыками охоты и избегания человека. Обе рыси успешно охотились и добывали кроликов, освоили охоту на куропаток и фазанов, а также успешно добыли молодого оленя», - рассказали в заповеднике.

Историю этой пары заснял шотландский режиссер и ведущий передач о дикой природе Гордон Бьюкенен. Выход документального фильма запланирован на конец 2019 года.

ФГБУ «Государственный природный заказник федерального значения «Позарым» расположен в Таштыпском районе Республики Хакасия на площади 253,7 тыс га. Он предназначен для сохранения и восстановления популяций редких животных и растений.

Фото: сайт государственного природного заповедника «Хакасский»