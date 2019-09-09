В красноярских детсадах увеличат количество разновозрастных групп

Внучка известного советского психолога Льва Выготского, автор программы «Золотой ключик» Елена Кравцова даст мастер-классы для воспитателей красноярских детсадов. Обучение касается принципов работы в разновозрастных группах. Профессор считает, что в группах, где одновременно прибывают старшие и младшие воспитанники, происходит естественное саморазвитие детей.

«Старшие дети заботятся о младших, помогают одеваться, накрывают на стол, убирают игрушки, в присутствии малышей они остро ощущают свою полезность, чувствуют ответственность за них. В свою очередь младшие дети ценят внимание старших и стремятся им подражать, многому учатся, чувствуют себя защищенными. Кроме того, старшие дети, обучая младших, закрепляют уже полученные знания», — рассказали в пресс-службе администрации Красноярска о принципе работы в группе для малышей от 4 до 7 лет в детском саду № 207.

При этом воспитателям необходимо выстроить оптимальный график работы, когда одни дети спят больше, а другие меньше. Также требуется специальное оборудование игровых пространств для ребят разных возрастов.

Образовательная программа в таком детском саду должна учитывать интересы старших и младших воспитанников, передает корреспондент Sibnovosti.ru.

В мэрии отметили, что в красноярских детсадах планируют увеличить количество групп для детей разных возрастов.