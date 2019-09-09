9 сентября
Абакан
66.7
 
€ 75.25
18+
Sibnovosti.ru
Абакан
...

В красноярских детсадах увеличат количество разновозрастных групп

Главная Общество
Абакан
16:13 9 Сентября 2019
общество, красноярск, детсад
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © admkrsk.ru
версия для печати Ico_print

Внучка известного советского психолога Льва Выготского, автор программы «Золотой ключик» Елена Кравцова даст мастер-классы для воспитателей красноярских детсадов. Обучение касается принципов работы в разновозрастных группах. Профессор считает, что в группах, где одновременно прибывают старшие и младшие воспитанники, происходит естественное саморазвитие детей.

«Старшие дети заботятся о младших, помогают одеваться, накрывают на стол, убирают игрушки, в присутствии малышей они остро ощущают свою полезность, чувствуют ответственность за них. В свою очередь младшие дети ценят внимание старших и стремятся им подражать, многому учатся, чувствуют себя защищенными. Кроме того, старшие дети, обучая младших, закрепляют уже полученные знания», — рассказали в пресс-службе администрации Красноярска о принципе работы в группе для малышей от 4 до 7 лет в детском саду № 207. 

При этом воспитателям необходимо выстроить оптимальный график работы, когда одни дети спят больше, а другие меньше. Также требуется специальное оборудование игровых пространств для ребят разных возрастов.

Образовательная программа в таком детском саду должна учитывать интересы старших и младших воспитанников, передает корреспондент Sibnovosti.ru.

В мэрии отметили, что в красноярских детсадах планируют увеличить количество групп для детей разных возрастов. 

На эту тему
Sibnovosti.ru на Facebook Следи за новостями в группе Sibnovosti.ru на Facebook
Общество / НОВОСТИ
Новости Абакана: Юная поэтесса из Зеленогорска стала призером всероссийского конкурса о Великой Отечественной войне

Юная поэтесса из Зеленогорска стала призером всероссийского конкурса о Великой Отечественной войне

6 Сентября 2019 г.
Ксения Борисенко представила на конкурс произведение «Блокадный дневник»
Новости Абакана: Рекламный призыв сменить пол признан неэтичным в Хакасии

Рекламный призыв сменить пол признан неэтичным в Хакасии

5 Сентября 2019 г.
Может быть возбуждено дело об административном правонарушении
Новости Абакана: Большинство российских городов с грязным воздухом находятся в Сибири

Большинство российских городов с грязным воздухом находятся в Сибири

4 Сентября 2019 г.
Минприроды РФ опубликовало данные о состоянии окружающей среды
Новости Абакана: На Красноярский край и Хакасию надвигаются град и шквалистый ветер

На Красноярский край и Хакасию надвигаются град и шквалистый ветер

24 Июля 2019 г.
Жителей просят соблюдать осторожность
Новости Абакана: В Хакасии нашли тела пропавших туристов

В Хакасии нашли тела пропавших туристов

4 Июня 2019 г.
Скорее всего, они погибли от холода
Новости Абакана: В Хакасии глава района напал на журналиста «России 24»

В Хакасии глава района напал на журналиста «России 24»

27 Мая 2019 г.
Руководителя Ширинского района спросили об условиях жизни погорельцев
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Абакана: Гостей Аскизского района Хакасии встретит бронзовый всадник

Гостей Аскизского района Хакасии встретит бронзовый всадник

5 Сентября 2019 г.
Скульптура призвана оберегать жителей района
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356