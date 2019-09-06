Юная поэтесса из Зеленогорска стала призером всероссийского конкурса о Великой Отечественной войне

Жительница Красноярского края Ксения Борисенко стала призером всероссийского поэтического конкурса о Великой Отечественной войне. 17-летняя школьница из Зеленогорска направила на конкурс «Поэзия Победы» стихотворение «Блокадный дневник». Жюри отдало ей второе место в возрастной категории от 14 до 17 лет.

«Всего же стихотворения о событиях и героях Великой Отечественной войны прислали около 300 участников из России, Республики Беларусь и Украины. Больше всего произведений направили молодые поэты из Ленинградской, Московской, Нижегородской, Иркутской областей и республики Крым», - рассказали корреспонденту Sibnovosti.ruв пресс-службе краевого правительства.

Отметим, что жюри конкурса «Поэзия Победы» возглавляет поэт Андрей Дементьев. В поэтическом соревновании участвовали ученики средней и старшей школы, а также молодежь от 18 до 25 лет.