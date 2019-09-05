Рекламный призыв сменить пол признан неэтичным в Хакасии

Внимание управления Федеральной антимонопольной службы (УФАС) по Республике Хакасия привлекла наружная реклама «Будь мужиком смени пол ламинат, паркет, пробка, Комфорт-пол, г. Абакан, ул. …». Антимонопольщики посчитали ее неэтичной, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Ведомство возбудило дело в отношении индивидуального предпринимателя, ссылаясь на ч. 6 ст. 5 федерального закона «О рекламе».

«Частью 6 статьи 5… установлено, что в рекламе не допускается использование бранных слов, непристойных и оскорбительных образов, сравнений и выражений, в том числе в отношении пола, расы, национальности…», - говорится в сообщении управления.

Комиссия УФАС признала рекламу ненадлежащей и выдала индивидуальному предпринимателю предписание о прекращении нарушения законодательства. Кроме того, решается вопрос о возбуждении в отношении него дела об административном правонарушении.

Фото: pixabay.com