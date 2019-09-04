Большинство российских городов с грязным воздухом находятся в Сибири

Большая часть российских городов с грязным воздухом находится в Сибирском федеральном округе (СФО). Неутешительные для сибиряков данные приводятся в исследовании федерального министерства природных ресурсов и экологии, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Министерство опубликовало проект доклада «О состоянии и об охране окружающей среды Российской Федерации в 2018 году». Согласно документу, на Сибирь приходится 57% таких городов. В их числе названы Абакан, Ангарск, Барнаул, Братск, Иркутск, Красноярск, Новокузнецк, Норильск. Кроме того, в списке оказались столицы двух регионов, еще в прошлом году входивших в состав СФО, - Улан-Удэ и Чита.

Напомним, в июне 2019 года Роспотребнадзор опубликовал доклад «О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Российской Федерации в 2018 году». В нем многие сибирские и дальневосточные регионы названы худшими по состоянию атмосферного воздуха.

Как сообщали Sibnovosti.ru, в России с 1 января 2020 года по 31 декабря 2024 года будет проведен эксперимент по квотированию выбросов в атмосферу загрязняющих веществ. В нем примут участие 12 крупных промышленных городов. В их числе несколько сибирских: Братск, Красноярск, Новокузнецк, Норильск и Омск. Кроме того, в список внесена Чита – единственный город от Дальневосточного федерального округа.