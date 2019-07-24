На Красноярский край и Хакасию надвигаются град и шквалистый ветер

МЧС предупреждает жителей Красноярского края и Хакасии об ухудшении погоды. Так, 25 июля в сибирских регионах ожидается ливень и сильный ветер с порывами до 25 м/с. Возможен град.

«25 июля по центральным и южным районам Красноярского края и Хакасии ожидаются местами сильные и очень сильные дожди, сильные ливни, грозы, град, местами крупный град, шквалистое усиление ветра 15-20 м/с», — говорится в сообщении МЧС.

Сотрудники МЧС просят пешеходов и автомобилистов соблюдать осторожность, а также держаться подальше от рекламных конструкций и деревьев.

«Возможно возникновение чрезвычайных ситуаций, связанных с повреждением (обрывом) линий связи и электропередач, падением слабо закрепленных конструкций, срывом кровли со зданий и сооружений», — предупредили в ведомстве.

Дорожные службы в регионе также просят подготовиться к непогоде.