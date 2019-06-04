В Хакасии нашли тела пропавших туристов

В Хакасии, по-видимому, удалось найти тела всех туристов, группа которых пропала еще в прошлом году. О ходе расследования уголовного дела сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Вчера вблизи села Приисковое были найдены тела женщины и мужчины. По данным следственного управления СКР по Республике Хакасия, они входили в состав пропавшей туристической группы, поиск которой шел с ноября 2018 года.

Как писали Sibnovosti.ru, тогда трое мужчин из Красноярского края и одна женщина из хакасского Саяногорска выехали из Приискового на трех снегоходах. После этого их никто не видел, и на связь они не выходили. Оставленные снегоходы удалось найти еще в ноябре.

Тела двух мужчин были обнаружены 24 и 25 мая в верховьях ручья Известковый у горы Арарат.

«Согласно предварительным данным судебно-медицинской экспертизы установить причину смерти мужчин не представилось возможным ввиду гнилостных изменений, вместе с тем, выявлены признаки наступления смерти от воздействия низких температур. Телесных повреждений криминального характера не обнаружено», - говорится в сообщении следственного управления.

Напомним, что поиск тел шел в рамках расследования уголовного дела, возбужденного по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц).

Фото: сайт следственного управления СКР по Республике Хакасия