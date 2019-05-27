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В Хакасии глава района напал на журналиста «России 24»

Главная Общество
Абакан
10:51 27 Мая 2019
журналисты, глава, нападение
Автор: Sibnovosti.ru
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Следственные органы Хакасии начали проверку в связи с сообщением о нападении главы Ширинского района республики Сергея Зайцева на журналиста. Об инциденте, случившемся 22 мая, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Глава района напал на корреспондента программы «Вести. Дежурная часть» телеканала «Россия 24» Ивана Литомина после вопроса журналиста о том, почему погорельцы, пострадавшие от пожаров четыре года назад, живут в нечеловеческих условиях. Чиновник повалил его на пол, а заместители главы, как утверждает ТАСС, в это время пытались закрыть телекамеру.

«От лица всей партии «Единая Россия» я приношу извинения всему журналистскому сообществу за ту безобразную сцену, которую позволил себе Сергей Зайцев. Хотел бы заверить вас в том, что в ближайшие дни комиссия по этике партии «Единая Россия» соберется, даст принципиальную оценку и вынесет соответствующие решения в отношении нашего однопартийца Зайцева», - прокомментировал происшедшее ответственный секретарь комиссии Евгений Ревенко.

«По данному инциденту проводится проверка», - сказал информагентству представитель республиканского управления СКР.

В свою очередь, Андрей Зайцев утверждает, что стал жертвой провокации.

«В кабинет ко мне ворвались три молодца, не представились… С порога назвали коррупционером … Я им предложил просто выйти. Не вышли. Тогда, если честно, я их хотел вытолкать. Ну, я думаю, он спровоцировал падение. Крики, визги. Этим все закончилось», - рассказал он информагентству «Хакасия».

Пожары в Ширинском районе, как сообщали Sibnovosti.ru, произошли в апреле 2015 года. Они унесли жизни 12 человек. Сергей Зайцев возглавляет район с 2007 года.

Фото: кадр программы «Вести. Дежурная часть» 25 мая 2019 года

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