Проверка учреждений здравоохранения Хакасии привела к выговору министру

Министр здравоохранения Республики Хакасия получил выговор за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей. Об итогах прокурорской проверки состояния дел в этой отрасли сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Итоги проверки исполнения законодательства о здравоохранении пресс-служба республиканской прокуратуры подвела сегодня. По данным ведомства, в ходе нее в деятельности учреждений здравоохранения были зафиксированы нарушения прав граждан.

«Министерством здравоохранения Республики Хакасия не организована закупка требуемого законодательством объема оборудования с целью оказания качественной медицинской помощи населению республики. Многие медицинские учреждения не укомплектованы в полном объеме медицинским оборудованием и штатными медицинскими специалистами», - говорится об одной из претензий надзорного ведомства к работе минздрава.

В сообщении говорится, что прокуратура вынесла главе республики представление об устранении выявленных нарушений и принятии мер по недопущению их впредь. Реакция на представление уже последовала.

«Региональным правительством приняты меры к устранению нарушений закона, разработан план по исполнению требований, часть выявленных нарушений устранена незамедлительно. За ненадлежащее исполнение должностных обязанностей Министр здравоохранения Республики Хакасия привлечен к дисциплинарной ответственности в виде выговора», - отметили в прокуратуре.

По данным сайта хакасского минздрава, министерство возглавляет Владимир Костюш.

Фото: сайт прокуратуры Республики Хакасия