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Абакан продержался без отопления только неделю

Главная Общество
Абакан
16:52 13 Мая 2019
теплоснабжение, глава, сезон
Автор: Sibnovosti.ru
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Власти Абакана вынуждены возобновить в городе отопительный сезон. О решении городских властей сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Отопительный период возобновлен сегодня с 15:00. Об этом говорится в специальном постановлении мэрии.

«Необходимость принятия такого постановления обусловлена резким понижением температуры наружного воздуха и прогнозируемым похолоданием, увеличением количества жалоб граждан на низкую температуру в жилых помещениях, необходимостью обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения города … », - пояснили в пресс-службе администрации хакасской столицы.

Сегодня температура в Абакане – плюс 8 градусов Цельсия. По данным метеорологов, только в пятницу она поднимется до плюс 10.

Отопительный сезон 2018-2019 годов в городе завершился 6 мая. Тогда вице-мэр Абакана Владимир Жуковский говорил о том, что при необходимости он может быть возобновлен, и «с ресурсоснабжающими организациями такие ситуации согласованы».

Еще одно сегодняшнее решение в сфере энергетики в Хакасии оказалось кадровым. По данным интернет-издания «Хакасия», глава республики Валентин Коновалов назначил председателем недавно созданного республиканского госкомитета по тарифам и энергетике Манука Данданяна.

Фото: официальный портал Абакана

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