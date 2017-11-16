Восьмерым участникам бунта в хакасской колонии вынесли приговор

Суд Республики Хакассия вынес приговор восьмерым участникам массовых беспорядков, произошедших летом 2016 года на территории исправительной колонии № 35.

Как сообщили в Следственном управлении СК России по Республике Хакасии, участники бунта были признаны виновными по части второй ст. 212 УК РФ (Участие в массовых беспорядках, сопровождавшихся погромами, поджогами, уничтожением имущества). Семерым из обвиняемых суд определил от 3 лет 5 месяцев до 3 лет 9 месяцев лишения свободы, еще одному мужчине, признанному виновным в умышленном причинении вреда здоровью, повлекшему смерть потерпевшего – 9 лет и 8 месяцев заключения. Все подсудимые будут отбывать сроки в колонии строгого режима.

Резонансный бунт в колонии № 35 общего режима, расположенной в Абакане, произошел в июле 2016 года. В массовых беспорядках приняли участие более 200 заключенных.

- После 22 часов группа осужденных путем погромов и поджога стали уничтожать имущество ИК-35, вывели из строя систему видеонаблюдения, забаррикадировали входы, выходы и оконные проемы жилого помещения отряда, призвали других осужденных присоединиться к массовым беспорядкам. В результате действий осужденных было уничтожено имущество, принадлежащее ИК-35 на общую сумму свыше 1,7 млн рублей, - рассказал в республиканском СУ СК.

В ведомстве добавили, что в отношении остальных участников бунта расследование продолжается.

Фото: скриншот YouTube