Глава Хакасии раскритиковал таежную отшельницу Агафью Лыкову

Глава Республики Хакасия Виктор Зимин, отвечая на вопросы в ходе прямой линии с населением региона, заявил, что Агафья Лыкова стала «великой нагрузкой» для многих.

Через соцсеть Instagram губернатору поступил вопрос от жителя Кировской области, который желает принять старообрядческую веру и попросит помощи добраться до отшельницы.

В ответ на это Зимин отметил, что Лыкова не является «патриархом старообрядческой церкви», поэтому, чтобы принять ту же веру, не обязательно с ней встречаться. К тому же республике будет очень сложно помогать «всем, кто захочет принять православие или ислам».

Затем глава Хакасии напомнил, что Лыкова проживает в заповедной зоне, где законом запрещена любая хозяйственная деятельность. Глава Хакасии также подчеркнул, что Лыковой неоднократно предлагали переселиться в ближайшие населенные пункты, в город или в дом престарелых, но каждый раз она отказывалась. По оценке Зимина, на помощь одной таежной отшельнице тратятся миллионы рублей.

«Конечно, может быть, не вся жизнь измеряется деньгами, но она измеряется иногда справедливостью. Каждый бы житель республики хотел иметь такие условия для проживания. Бесплатные. Снабжение, полеты, связь, авиация», — цитирует информагентства «Хакасия» главу региона.

Агафья Лыкова — единственная оставшаяся в живых представительница семьи отшельников-староверов, найденных советскими геологами в 1978 году в Западных Саянах. Семейство состояло из пяти человек: Карпа Осиповича, двух его сыновей и двух дочерей, в том числе Агафьи. Долгие годы они жили в тайге, в 1981 году один за другим умерли трое из детей, в 1988 году ушел из жизни Карп Осипович.

Территориально заимка Лыковой относится к Хакасии. При этом в течение многих лет Лыковой помогает глава Кемеровской области. Тулеева связывают дружеские отношения с отшельницей с 1997 года, когда он впервые побывал у нее в гостях.

Ранее сообщалось, что Агафья Лыкова несколько раз отказалась уезжать со своей заимки, но готова принять к себе единоверцев.